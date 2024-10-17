Вашингтон, 18 октября, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Пентагон признает, что не сможет выполнить большие поставки отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS, из-за риска снижения обороноспособности США. Об этом сообщила 17 октября газета The New York Times со ссылкой на представителей американского министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Собеседники журналистов отмечают, что увеличение отгрузок заставило бы Вашингтон использовать складские запасы, которые могут потребоваться для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и Азии. В публикации утверждается, что это обстоятельство стало одной из причин решения главы Белого дома Джо Байдена отказать Киеву в просьбе снять запрет на удары вглубь территории России.

В статье говорится, что почти каждую наделю Пентагон обсуждает вопрос, не повлияют ли поставки оружия на способность США отреагировать на новый вероятный конфликт, в особенности в Тихоокеанском регионе. Кроме того, в ведомстве считают, что потребность Киева в американских системах противовоздушной обороны (ПВО), таких как Patriot, угрожает ещё больше понизить боевой потенциал американской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев получил очередную «оплеуху» от Вашингтона, когда США в оперативном режиме решили выделить Израилю батарею ПВО THAAD, оставив Украину без поддержки. Дипломат отметил, что киевский режим продолжат фантазировать о «стратегических американских партнёрах», но действия Соединённых Штатов говорят без слов, что США не готовы пойти на всё ради победы и благополучия Украины.

3 октября, после встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что с поставками западного вооружения и систем ПВО для ВСУ есть сложности. При этом он пожаловался, что союзники Украины защищают Израиль.