Москва, 28 октября, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Американское руководство пытается исправить последствия важнейшего стратегического просчёта НАТО 2010-х годов, в результате которого альянс потеряла целую отрасль военно-промышленного комплекса, сообщило 28 октября «РИА Новости».

Сергей Корсун ИА REGNUM

Речь идёт о производстве артиллерийских снарядов. Эту отрасль приходится восстанавливать на ходу. Пока идёт восстановление, украинская армия несёт большие потери.

В статье отмечается, что артиллерия — важнейшая часть вооружёний. Западные расчёты говорят о том, что на долю артиллерийского огня приходится 70% потерь с обеих сторон.

Одна из проблем украинской армии на сегодняшний день — это отсутствие универсальных боеприпасов и запчастей. У большинства стран на вооружении стоят два или три типа гаубиц, тогда как у ВСУ их 14.

На Украине пытаются нарастить собственное производство. Но в ВСУ пока не видят результатов.

Пентагону всё труднее поддерживать боеспособность ВСУ. В середине 2010-х годов в США ежегодно производилось менее 3 тыс. боеприпасов калибра 155 мм. К февралю 2022 года показатель вырос до 14,4 тыс. Отмечается, что этого количества катастрофически недостаточно, и в Пентагоне это понимают.

Американское военное руководство поставило задачу производить 100 тыс. снарядов калибра 155 мм в месяц к концу 2025 года. В 2024 финансовом году на это выделили $3,1 млрд. В минувшем мае Конгресс почти удвоил сумму.

К февралю 2022 года в США был только один завод, выпускающий корпусы для снарядов этого калибра — в городе Скрэнтоне в штате Пенсильвания.

Ещё сложнее дело обстоит со взрывчатыми веществами для артиллерии. США намеревались перейти от тротила к IMX-101, но затем отказались от этой идеи. По данным Reuters, тротил на территории США не выпускается с 1980-х годов. Только один завод выпускает в НАТО эту взрывчатку. Предприятие находится в Польше в городе Быдгоще.

Также проблемы наблюдаются с метательными зарядами. Завод по выпуску корпусов открылся в Меските в Техасе только в мае этого года. Кроме того, в США открыли ещё два предприятия по сборке снарядов. В общей сложности их три — в Айове, в Канзасе и Арканзасе.

В ближайшее время США рассчитывают выйти на 100 тыс. снарядов в год. Этого количества ВСУ категорически недостаточно. Согласно заявлениям Киева, ещё весной прошлого года ВСУ было необходимо как минимум 350 тыс. снарядов в месяц.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Службы разведки Швейцарской конфедерации, НАТО сегодня всё сложнее оказывать поддержку ВСУ. Это связано с ростом военного потенциала России. Прогнозируется дальнейший его рост, тогда как США и Европейскому союзу становится политически сложнее продолжать оказание помощи Киеву.