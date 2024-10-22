Берн, 23 октября, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Из-за растущего потенциала России западным союзникам всё сложнее оказывать поддержку Украине. К такому выводу пришла Служба разведки Швейцарской конфедерации (SRC).

Сергей Корсун ИА Регнум Военная помощь США Украина Изариль

В докладе разведки «Безопасность Швейцарии — 2024» не исключается сокращение американской помощи Киеву после президентских выборов в США.

«Сейчас время играет в пользу России», — констатировали авторы.

По мнению аналитиков, военный потенциал России в ближайшие месяцы будет возрастать, при этом США, как и Европе, политически сложнее продолжать оказание помощи Украине.

После ноябрьских выборов президента США возможны радикальные изменения в политике безопасности страны, в том числе ослабление НАТО и сокращение поддержки ВСУ.

Скорее всего, европейские члены Североатлантического альянса не смогут компенсировать исчезновение американского потенциала в ближайшие 10 лет. Также нет уверенности в том, что недавние усилия по военному перевооружению в Европе являются частью долгосрочной стратегии, что усугубляет неопределённость в регионе, указали в докладе.

Как сообщало ИА Регнум, США не видят сценария победы Украины, несмотря на отправку американской помощи в размере 175 млрд долларов, написало агентство Bloomberg. Даже если на выборах в США победит действующий вице-президент Камала Харрис, а не бывший глава государства Дональд Трамп, американская администрация будет добиваться соглашения о прекращении конфликта. По мнению автора, Вашингтон устроят любые условия мира, кроме сценария полной капитуляции Украины. За время конфликта Россия получила более эффективное оружие, наладила выпуск современных беспилотников, а Украина теряет людей и не может отбить территории, отметили в материале.

Проигрыш Украины в конфликте с Россией уже очевиден, никакой «воображаемой победы» ждать не стоит, заявил ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, представители кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщили главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что ему придётся провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.