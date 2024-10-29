Флорида, США, 29 октября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки при действующей демократической администрации президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис почти превратились в страну третьего мира. С таким мнением 29 октября выступил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в его резиденции в Палм-Бич, штат Флорида.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

«Камала отдала решающий голос, что привело к самой высокой инфляции в нашей истории… Я точно знаю, что они не приводят все данные, если бы они это сделали, то это, вероятно, показало бы, что эта самая высокая инфляция в нашей стране за всю её историю», — заявил политик-республиканец.

Он отметил, что экономические последствия дорого обошлись обычным американским семьям. По его словам, половина американцев говорят, что они на мели, две трети живут от зарплаты до зарплаты, ещё миллионы не знают, как они будут рассчитываться с долгами.

Трамп обратил внимание на разрушительные последствия урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восточные штаты США, и раскритиковал действующую администрацию за недостаточные усилия в помощи пострадавшим. Также политик-республиканец указал на рост преступности из-за нелегальной миграции и заявил, что при нём проблем с границами бы не возникло.

«Камала участвовала во всём… Она была вовлечена в одну катастрофу за другой. При нынешней администрации не произошло ничего хорошего, за исключением того, что наша страна почти превратилась в страну третьего мира», — добавил Трамп.

Как передавало ИА Регнум, ранее Камала Харрис заявила, что считает Трампа нестабильным и непригодным на роль главы государства. По её словам, с этим мнением якобы согласны люди, тесно работавшие с политиком-республиканцем, когда тот был президентом.

Выборы президента США состоятся 5 октября. Согласно результатам опроса, проведённого Emerson College Polling, кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис поддерживают по 49% избирателей. При этом в поддержку Трампа чаще высказываются мужчины (55%), в поддержку Харрис — женщины (54%). Опрос был проведён 23–24 октября, в нём участвовали 1000 человек. Допустимая погрешность составляет 3%.