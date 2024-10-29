Москва, 29 октября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Существенная разница между зарплатами бюджетников в разных регионах несправедлива, властям предстоит её устранить. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Мы эту проблему понимаем и будем, конечно, её решать вместе с субъектами РФ, разумеется, при вашей поддержке, дорогие друзья», — отметил он, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Это касается доходов людей, трудящихся в сферах культуры, здравоохранения, соцобеспечения населения, науки и образования. По словам главы государства, с 2025 года планируется начать внедрение новой модели оплаты труда бюджетников. Её отработают в ходе пилотных проектов в субъектах страны. Перед правительством поставлена задача с 2027 года перевести оплату труда всех бюджетников на отраслевые системы. Задача сложная и финансово ёмкая, отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда бюджетников. Он подчеркнул, что нужно повышать доходы специалистов, которые работают в этой сфере.

В апреле российский лидер заявил, что при переходе на новую модель оплаты труда доходы нужных стране квалифицированных специалистов должны вырасти. Необходимо устранить разрывы в зарплате в разных регионах, подчеркнул президент.

14 октября Минфин РФ подтвердил намерение в 2025 году проиндексировать зарплаты отдельным категориям бюджетников. Повышение выплат предусмотрено с учётом роста заработной платы в среднем, точнее — дохода по экономике субъекта страны. На эти цели выделят из бюджета для субъектов 114 млрд рублей.