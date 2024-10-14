Москва, 14 октября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Министерство финансов России подтвердило намерение в 2025 году проиндексировать зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 14 октября.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Что касается индексации заработных плат бюджетников, то указ президента [России Владимира Путина] говорит об отдельных категориях работников бюджетной сферы — врачи, учителя, медработники и так далее. Все эти категории указные, по ним предусмотрена индексация заработной платы с учетом роста заработной платы в среднем, точнее — дохода по экономике субъекта Российской Федерации», — передаёт ТАСС слова министра.

Силуанов добавил, что на эти цели выделят из бюджета для субъектов РФ в 2025 году 114 млрд рублей.

Ранее ИА Регнум передавало, что в правительстве предложили проиндексировать в 2025 году на 13,2% зарплаты работникам социальной сферы, получающим зарплату из бюджета. Зарплаты предлагают поднять учителям, сотрудникам вузов, медработникам, учёным, врачам. В 2026 году им поднимут зарплаты на 10,2%, в 2027 году — на 8,3%. Для других работников бюджетных организаций — прокуроров, судей, сотрудников СК, госслужащих федерального уровня — предлагается индексация на 4,5% в 2025 году и на 4% в 2026 и 2027 годах соответственно.

Индексации зарплат работников бюджетной сферы предусмотрены в майских указах Путина.