Москва, 29 февраля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Существующую сегодня в России систему оплаты труда бюджетников необходимо совершенствовать. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

Президент напомнил, что в майских указах 2018 года устанавливались требования по оплате труда учителей и других работников бюджетной сферы, которые исходили из среднемесячного дохода от трудовой деятельности в каждом регионе.

«Положения так называемых майских указов впредь должны строго выполняться, но надо совершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере, добиваться роста доходов занятых здесь специалистов», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля Путин заявил, что с 1 апреля повысится окладная часть заработных плат медработников. Он уточнил, что эта часть их зарплаты вырастет до 50% при сохранении дополнительных выплат.

Позднее в этот же день глава государства уточнил, что власти будут продолжать индексацию зарплат и улучшение жилищных условий сотрудников МЧС. Президент напомнил, что в 2023 году в России установили дополнительные денежные надбавки и социальные гарантии сотрудникам, работающим в особых условиях на территории новых регионов.

Глава государства 31 января подписал закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за задержку зарплаты. Согласно новому закону, размер компенсации рассчитывается из фактически не выплаченных денег со дня, когда их должны были выплатить.