Москва, 4 апреля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России 4 апреля, что страна полностью перейдёт на новую модель оплаты труда бюджетников к 2027 году.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

По словам президента, важно добиться роста доходов нужных стране квалифицированных специалистов и устранить разрывы в зарплате в разных регионах.

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«Сначала проведем пилотные проекты в субъектах Федерации, а в начале 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы предстоит перейти в масштабах всей страны», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, на совете по национальным проектам 22 августа 2023 года Путин призвал повышать зарплаты бюджетников. Тогда он заявил, что они должны расти, как и зарплаты в среднем по региональной экономике. Позднее, 1 апреля, президент поручил правительству улучшить структуру в системе зарплат бюджетников и исключить экономически необоснованное неравенство по должностям и регионам, а кроме того, реализовать в ряде субъектов пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты труда.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 апреля сообщил, что в 2023 году правительство направило около 190 млрд рублей федеральных средств на повышение зарплат бюджетников. По его словам, вопросы оплаты труда работников бюджетной сферы находятся в зоне постоянного внимания правительства.