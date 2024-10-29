Появилось видео задержания работавшего на ЦРУ IT-специалиста из Москвы
Москва, 29 октября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Кадры задержания IT-специалиста из московской фирмы Фируза Дадобоева, осуждённого за госизмену в пользу США, опубликованы 29 октября. Операцию провели сотрудники ФСБ.
Суд в Москве приговорил IT-специалиста к 13,5 года колонии за связь с ЦРУ
Программиста суд приговорил к 13 годам и шести месяцам колонии. Он намеревался передать в ЦРУ данные, составлявшие государственную тайну, и был задержан при попытке передачи.
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