Москва, 29 октября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Мосгорсуд приговорил к 13,5 года колонии IT-специалиста Фируза Дадобоева, пытавшегося передать ЦРУ секретные сведения. Об этом 29 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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Установлено, что мужчина, незаконно получив сведения, составляющие гостайну, намеревался предоставить их американской разведке, для чего установил контакт с ЦРУ. Он был задержан силовиками в октябре 2022 года при попытке передать секретные материалы.

«Московский городской суд признал виновным в совершении государственной измены в пользу США Дадобоева Фируза Темирбоевича 1977 г. р., IT-специалиста одной из столичных коммерческих фирм, имеющего двойное гражданство», — сообщили в ЦОС.

Специалист признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября в Мурманске суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за отправку Службе безопасности Украины (СБУ) сообщений, компрометирующих Вооружённые силы РФ. В 2022–2023 годах фигурант отправил СБУ голосовое сообщение, компрометирующее российскую армию, а также фотокопии документов, в том числе о деятельности военкомата Мурманской области.

Тремя днями ранее Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор жительнице города Нижний Тагил. Её приговорили к 12,5 года колонии за госизмену. Женщина продала спецслужбам Украины данные о расположенном в городе оборонном предприятии — «Уралвагонзаводе».