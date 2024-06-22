Москва, 22 июня, 2024, 18:15 — ИА Регнум. В то время как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США проводит тайные операции в других странах, Служба внешней разведки (СВР) России работает над укреплением международной безопасности, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

РИА Новости/Кирилл Каллиников Сергей Нарышкин

«На мой взгляд, принципиальным отличием является тот факт, что Центральное разведывательное управление — не в полном смысле разведывательная организация. Она создавалась для проведения тайных операций», — отметил Нарышкин в эфире телеканала «Россия-24».

Глава СВР добавил, что деятельность ЦРУ иногда носила «очень нецивилизованный характер». В пример Нарышкин привёл оказание поддержки недемократическим режимам, а иногда и «откровенным террористам».

Вместе с тем он подчеркнул, что своей задачей СВР ставит выявление и предупреждение угроз России и её гражданам, а также укрепление международной стабильности и безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих украинских, американских и европейских чиновников сообщила о том, что за последние восемь лет на Украине возле её границы с Россией появилась сеть секретных баз ЦРУ. Отмечалось, что речь идёт о создании по меньшей мере 12 таких объектов. По данным издания, открытие секретных баз превратило Украину в один из важнейших разведывательных плацдармов для противостояния России.

В статье говорилось, что ЦРУ отслеживает передвижения российской армии и предоставляет Киеву сведения для нанесения ракетных ударов. Также спецслужба помогает Украине развивать шпионские сети, которые якобы действуют в России и по всей Европе.

В октябре 2023 года газета The Washington Post написала о том, что с 2015 года Центральное разведывательное управление США выделило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным журналистов, ЦРУ сохраняет значительное присутствие на Украине.