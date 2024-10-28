Москва, 29 октября, 2024, 00:25 — ИА Регнум. В Москве на строительной площадке на Волоколамском шоссе загорелись 12 временных вспомогательных помещений. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«На Волоколамском шоссе на строительной площадке горят 12 бытовок… Площадь пожара в Москве — 200 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в ходе тушения пожара и ликвидации последствий сотрудники МЧС вынесли из соседних помещений 10 газовых и три кислородных баллона. Пожар локализовали около 23:50 мск.

Как передавало ИА Регнум, вечером 27 октября на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы загорелась кровля жилого девятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Пожару присвоили повышенных ранг сложности, жильцов эвакуировали. О пострадавших не сообщалось. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар 28 октября около 01:55 мск.

28 октября на Кольцовском рынке в Воронеже вспыхнул крупный пожар в торговом павильоне. В работах по ликвидации возгорания принимали участие 47 сотрудников МЧС и 14 единиц специальной техники. Общая площадь возгорания составила 1300 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали около 12:10 по местному времени (совпадает с мск).