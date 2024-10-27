Москва, 28 октября, 2024, 00:45 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы вечером 27 октября вспыхнул пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный

На Ленинском проспекте загорелась кровля жилого девятиэтажного дома. Площадь возгорания достигла 300 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Из дома эвакуируют жильцов. Сведения о пострадавших не поступали.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредил о перекрытом движении по дублёру Ленинского проспекта в районе горящего дома.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября возник пожар в гостинице «Метрополь» в Театральном проезде Москвы. Эвакуировали всех посетителей отеля и расположенного внутри здания ресторана. К тушению привлекали 22 специалиста. Огонь ликвидировали на площади 0,5 кв. м.

Вечером 11 октября вспыхнул пожар в московской многоэтажке. Инцидент произошёл на Ивановской улице в ЖК «Тимирязев Парк». Горел 22 этаж. Самостоятельно эвакуировались 30 человек.