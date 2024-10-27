В Москве загорелась крыша жилого дома
На юго-западе Москвы загорелась крыша жилого девятиэтажного дома
Москва, 28 октября, 2024, 00:45 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы вечером 27 октября вспыхнул пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
На Ленинском проспекте загорелась кровля жилого девятиэтажного дома. Площадь возгорания достигла 300 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Из дома эвакуируют жильцов. Сведения о пострадавших не поступали.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредил о перекрытом движении по дублёру Ленинского проспекта в районе горящего дома.
Как сообщало ИА Регнум, 17 октября возник пожар в гостинице «Метрополь» в Театральном проезде Москвы. Эвакуировали всех посетителей отеля и расположенного внутри здания ресторана. К тушению привлекали 22 специалиста. Огонь ликвидировали на площади 0,5 кв. м.
Вечером 11 октября вспыхнул пожар в московской многоэтажке. Инцидент произошёл на Ивановской улице в ЖК «Тимирязев Парк». Горел 22 этаж. Самостоятельно эвакуировались 30 человек.