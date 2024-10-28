Воронеж, 28 октября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб ликвидировали открытое горение на Кольцовском рынке в Воронеже. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

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«В Воронеже сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что, по уточнённой информации, общая площадь возгорания составила 1300 кв. метров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 октября на Кольцовском рынке в Воронеже вспыхнул крупный пожар в торговом павильоне. В работах по ликвидации возгорания принимали участие 47 пожарных и было задействовано 14 единиц техники.

Вечером 27 октября на юго-западе Москвы загорелась кровля жилого девятиэтажного дома на Ленинском проспекте. Площадь пожара составила 300 кв. метров, ему был присвоен повышенный ранг сложности.