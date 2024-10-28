Воронеж, 28 октября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул на Кольцовском рынке в Воронеже, сообщили 28 октября в пресс-службе МЧС России.

Кадр из видео

«На Кольцовском рынке горит торговый павильон на 800 квадратах», — сообщили в ведомстве.

В результате никто не пострадал. На месте ЧП работают 47 пожарных, задействовано 14 единиц техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3925593" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Воронеже сотрудники МЧС России тушат пожар на рынке

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Воронежской области Александр Гусев ночью проинформировал о том, что сбитый дрон ВСУ повредил здание на территории промышленного предприятия, один человек пострадал. По данным главы региона, украинская армия атаковала регион десятками беспилотников.

Минобороны утром 28 октября сообщило об украинском дроне, сбитом над территорией Воронежноской области. Всего над территорией России за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 21 БПЛА ВСУ.