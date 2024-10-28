Норидж, Великобритания, 28 октября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Самолёт Hawk T1, обычно используемый для тренировок лётчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), пропал в небе над Великобританией, подав сигнал бедствия. Об этом 28 октября сообщил Telegram-канал Mash.

(сс) Chris Lofting

Отмечается, что после подачи сигнала истребитель начал петлять над графством Норфолк в районе города Норидж и в результате исчез с радаров. Связь с экипажем пропала. предварительно, борт мог потерпеть крушение. К месту пропажи направили самолёт со спасателями.

Отмечается, что данные модели истребителей, как правило, используются в качестве альтернативы F-16 для обучения украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, Генштаб ВСУ в конце августа признал потерю первого переданного Западом истребителя F-16. Как отмечала WSJ, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки пилота. Позднее стало известно, что в авиакатастрофе погиб пилот Алексей Месь, который одним из первых прошёл обучение по управлению F-16. Также выдвигалась версия, что истребитель сбили ракетой зенитного комплекса Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями украинских боевиков.