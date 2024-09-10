Лондон, 10 сентября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Великобритания ввела санкции в отношении ВКС РФ, 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации. Об этом говорится в обновленном санкционном списке, опубликованном 10 сентября на сайте британского правительства.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Также Лондон ввёл санкции в отношении семи юридических и физических лиц из Ирана за якобы оказание помощи России. В частности, под ограничения подпала компания Baharestan Kish Company, занимающаяся производством беспилотников.

Кроме того, британское правительство ввело санкции в отношении пяти морских судов, которые якобы задействованы в оказании военной поддержки РФ.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня Евросоюз ввёл 14-й пакет антироссийских санкций против 68 граждан России и 49 компаний и организаций, в том числе 42 конструкторских бюро, завода и предприятия.

23 августа минфин США расширил антироссийские санкции, включив в списки 400 физических и юридических лиц в России и за её пределами. Кроме того, были введены санкции против некоторых граждан Белоруссии, Италии, Турции, Лихтенштейна и Китая, а также в отношении 46 китайских компаний.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика страны развалится, но она растёт и развивается.