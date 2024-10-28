Москва, 28 октября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 27,5 тыс. военнослужащих за время боевых действий на курском направлении. Об этом 28 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Madeleine Kelly/Global Look Press

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 27 530 военнослужащих, 177 танков, 98 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортёров, 1020 боевых бронированных машин, 710 автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ также потеряли 236 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций радиоэлектронной борьбы, 11 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны, 23 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины и командно-штабную машину.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сжимают его. ВСУ пытаются деблокировать окружённые подразделения, но эти попытки успеха не имеют, отметил глава государства.

Путин отметил, что ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области. Украинские военные даже не очень понимают, что они в окружении, а командиры этих подразделений расстреливают своих бойцов при первой же попытке сдаться в плен, добавил президент.

27 октября Минобороны РФ показало кадры, на которых экипаж российского истребителя Су-35С сопроводил Су-34 во время выполнения боевой задачи по поражению опорного пункта и живой силы украинских войск в приграничье Курской области. Согласно докладу разведчиков, российская авиация успешно поразила все цели.