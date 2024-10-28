Москва, 28 октября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», поставил на вооружение российской армии партию модернизированных десантируемых бронетранспортёров «Ракушка-М» с защитой от беспилотников. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе госкорпорации.

MOD Russia/Global Look Press

«Техника прошла все виды ходовых испытаний. «Ракушки» оборудованы системами локального подавления линий управления дронов и комплектами защиты верхней полусферы», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Также БТР снабдили комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре «Накидка» и приборами ночного видения механика-водителя. Экипаж техники — два человека. Одна единица способна перевозить до 13 военных, боеприпасы, запчасти и топливо в различных климатических условиях.

В «Ростехе» отметили, что «Ракушка» является единственной из созданных в современной России бронированных машин, на которой отработали десантирование с самолёта с экипажем на борту.

Как сообщало ИА Регнум в начале октября, в российские войска была направлена партия боевых машин десанта БМД-4М, а также боевые машины пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, предназначенной для повышения выживаемости техники в бою. Также машины оборудованы «Накидками».

В сентябре Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в «Ростех», передала Воздушно-космическим силами России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С. Отмечалось, что самолёты прошли полный цикл заводских испытаний и тестирования в различных рабочих режимах.