Москва, 8 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Партию бронированных машин для пехоты и десанта, оснащённых дополнительной защитой, поставил российским военным холдинг «Высокоточные комплексы», сообщает 8 октября пресс-служба «Ростеха».

Константин Михальчевский/РИА Новости

В госкорпорации уточнили, что технику изготовили на «Курганмашзаводе». В войска направлена партия боевых машин десанта БМД-4М, а также боевые машины пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, предназначенной для повышения выживаемости техники в бою.

«Дополнительная защита включает комплекты для усиления бронирования и решетчатые экраны. Кроме того, машины оборудованы «Накидками» — комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре из негорючего материала», — пояснили в «Ростехе».

По словам индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева, за девять месяцев текущего года курганский завод на 20% увеличил производство БМП и БМД по сравнению с тем же периодом прошлого года. Некоторые цеха работают круглые сутки, чтобы эффективно и качественно выполнить гособоронзаказ.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в «Ростех», передала Воздушно-космическим силами России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С. Отмечалось, что самолёты прошли полный цикл заводских испытаний и тестирования в различных рабочих режимах.

На «Уралвагонзаводе» 1 октября сообщили о получении немецкого танка Leopard 2A6, подбитого российскими военными в зоне проведения спецоперации. После изучения его узлов, систем и агрегатов специалисты дадут оценку реального военно-технического уровня различных систем и всей трофейной машины в целом. В США заявили, что подбитый танк может содержать «чувствительные технологии».