Москва, 12 сентября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Воздушно-космическим силами (ВКС) России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Объединённая авиастроительная корпорация

«Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах лётчиками Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёты совершили перелёт на аэродром базирования.

Как передавало ИА Регнум, в августе Иркутский авиационный завод (входит в состав ОАК) передал Министерству обороны РФ новые многофункциональные истребители Су-30СМ2.

ОАК 12 апреля изготовила и передала Минобороны первую в 2024 году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Отмечалось, что истребители поколения 4++ прошли цикл наземных и лётных испытаний.