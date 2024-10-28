Луганск, 28 октября, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Российские военнослужащие на границе Луганской Народной Республики ликвидировали в ходе боёв с 19 по 25 октября более 11,3 тыс. украинских боевиков. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Министерство обороны России Работа ВС России в ходе СВО

Он отметил, что за неделю подразделения группировок войск «Запад» и «Юг» отразили 31 контратаку ВСУ.

«Потери вооружённых формирований Украины в зоне ответственности группировок войск «Север», «Юг» и «Запад» за отчётный промежуток времени составили порядка 11 310 украинских боевиков и наёмников, что на 335 человек больше по сравнению с предыдущим отчётным периодом», — рассказал Марочко ТАСС.

Кроме того, за это время киевский режим лишился 115 единиц автомобильной техники, 92 различных бронемашин, 12 танков, четырёх пусковых установок реактивных систем залпового огня, 114 орудий полевой артиллерии, 22 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 полевых складов с боеприпасами.

Как передавало ИА Регнум, российские войска отодвинули ВСУ на 20 км от Лисичанска (ЛНР), сообщил 27 октября журналист ВГТРК Павел Зарубин. ВС РФ взяли Белогоровку, Серебрянку, Григоровку. От Белогоровки военные прошли вперёд ещё 10 км на запад, освободили населённый пункт Верхнекаменское, продолжил репортёр.

Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта, к такому выводу приходят и западные, и киевские наблюдатели, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.

ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области, заявил 25 октября президент России Владимир Путин. По его словам, украинские военные даже не очень понимают, что происходит. Он уточнил, что российские военные заблокировали в регионе 2 тыс. украинских боевиков.