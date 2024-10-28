Энергодар, Запорожская область, 28 октября, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Киевские боевики применяют западные технологии для атак на Энергодар, сообщил «РИА Новости» глава администрации города Эдуард Сеновоз.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

По словам мэра, ВСУ используют современное оборудование, системы наведения и корректировки, которые позволяют наносить удары по городу.

«В ходе боевых действий противник совершенствуется, в том числе благодаря помощи Запада», — заявил Эдуард Сеновоз.

Он считает, что до начала спецоперации украинская армия не обладала такими возможностями и ресурсами.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 22 октября нанесли удар по автозаправочной станции в Энергодаре. Погиб мужчина 1957 года рождения ― был сотрудником АЗС. Он получил осколочные ранения, которые оказались смертельными.

21 октября боевики атаковали жилой дом в Энергодаре. В результате удара никто не пострадал. Вечером того же дня ВСУ повторно обстреляли город. До этого Энергодар практически полностью остался без электричества. В Каменке-Днепровской в результате обстрелов повреждения получил электропровод, а в Энергодаре повреждена крыша жилого дома.

Как заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, некоторые бывшие сотрудники ЗАЭС могут помогать ВСУ в планировании ударов по объекту. Он отметил, что противника нельзя недооценивать. Среди тех, кто находится на стороне Киева, есть грамотные специалисты.