ВСУ атакуют Энергодар с использованием западного оборудования — мэр
Мэр Сеновоз: для ударов по Энергодару ВСУ используют западные технологии
Энергодар, Запорожская область, 28 октября, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Киевские боевики применяют западные технологии для атак на Энергодар, сообщил «РИА Новости» глава администрации города Эдуард Сеновоз.
По словам мэра, ВСУ используют современное оборудование, системы наведения и корректировки, которые позволяют наносить удары по городу.
«В ходе боевых действий противник совершенствуется, в том числе благодаря помощи Запада», — заявил Эдуард Сеновоз.
Он считает, что до начала спецоперации украинская армия не обладала такими возможностями и ресурсами.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 22 октября нанесли удар по автозаправочной станции в Энергодаре. Погиб мужчина 1957 года рождения ― был сотрудником АЗС. Он получил осколочные ранения, которые оказались смертельными.
21 октября боевики атаковали жилой дом в Энергодаре. В результате удара никто не пострадал. Вечером того же дня ВСУ повторно обстреляли город. До этого Энергодар практически полностью остался без электричества. В Каменке-Днепровской в результате обстрелов повреждения получил электропровод, а в Энергодаре повреждена крыша жилого дома.
Как заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, некоторые бывшие сотрудники ЗАЭС могут помогать ВСУ в планировании ударов по объекту. Он отметил, что противника нельзя недооценивать. Среди тех, кто находится на стороне Киева, есть грамотные специалисты.