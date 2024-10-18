Энергодар, Запорожская область, 18 октября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, почти полностью остался без электричества, сообщил 18 октября Telegram-канал «Энергодарский связной».

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города», — говорится в сообщении.

Причины обесточивания выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, аварийное отключение электричества в Энергодаре произошло 5 октября.

За день до этого росгвардейцы сбили на подлёте к ЗАЭС дрон ВСУ. Сбитый беспилотник не сдетонировал, сапёры обезвредили его.