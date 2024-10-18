Энергодар, Запорожская область, 19 октября, 2024, 02:50 — ИА Регнум. Жилой дом атаковали с помощью беспилотников украинские войска в городе-спутнике Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодаре. Об этом 18 октября сообщили в Telegram-канале администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

"В очередной раз сегодня ВСУ осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. Нанесено два удара БПЛА по гражданской инфраструктуре города. Один из ударов пришелся на жилой дом на проспекте Строителей», — уточняется в сообщении.

По данным администрации Энергодара, пострадавших в результате удара нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, практически полностью остался без электричества. Причины аварии устанавливаются. Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий уточнил, что утром в Каменке-Днепровской в результате обстрелов ВСУ повреждён электропровод, а в Энергодаре повреждена крыша жилого дома.

Как заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, некоторые бывшие сотрудники ЗАЭС могут помогать Вооружённым силам Украины (ВСУ) в планировании ударов по объекту. Он отметил, что противника нельзя недооценивать. Среди тех, кто находится на стороне Киева, есть грамотные специалисты.