Энергодар, Запорожская область, 22 октября, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автозаправочной станции в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции ― Энергодаре. Об этом 22 октября сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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По его словам, в результате атаки украинских беспилотников на инфраструктуру города есть жертвы.

«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС. Предварительно, один погибший», ― написал Балицкий в Telegram-канале.

Уточняется, что погибший ― мужчина 1957 года рождения ― был сотрудником автозаправочной станции. Он получил осколочные ранения, которые оказались смертельными.

После атаки на АЗС загорелась цистерна с пропаном. В настоящее время сотрудники МЧС пытаются локализовать очаг возгорания.

Также Балицкий сообщил, что в городе по-прежнему отсутствует электроснабжение, нарушенное в результате артиллерийского обстрела 21 октября.

В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что станция работает штатно, её территория не атакована.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября ВСУ атаковали жилой дом в Энергодаре. В результате удара никто не пострадал. Вечером того же дня украинские боевики повторно обстреляли город.

До этого Энергодар практически полностью остался без электричества. Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий уточнил, что утром в Каменке-Днепровской в результате обстрелов ВСУ повреждения получил электропровод, а в Энергодаре повреждена крыша жилого дома.

Как заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, некоторые бывшие сотрудники ЗАЭС могут помогать ВСУ в планировании ударов по объекту. Он отметил, что противника нельзя недооценивать. Среди тех, кто находится на стороне Киева, есть грамотные специалисты.