Энергодар, Запорожская область, 14 октября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Некоторые бывшие сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут помогать Вооружённым силам Украины (ВСУ) в планировании ударов по объекту. Об этом заявил в понедельник, 14 октября, директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он отметил, что противника нельзя недооценивать. Среди тех, кто находится на стороне Киева, есть грамотные специалисты.

«Да и очень многие из них работали на этой станции и знают не меньше, чем мы. Я не могу сказать, кто именно, не могу назвать фамилии, но вполне вероятно, такие люди есть, наверняка кто-то помогает [украинской армии]», — процитировало Черничука агентство ТАСС.

По словам директора станции, ЗАЭС менее уязвима для ударов ВСУ, чем Курская АЭС. Энергоблоки ЗАЭС хорошо защищены. Кроме того, на запорожской станции они холодные, а на Курской они работают. Холодное состояние более безопасно.

«Но сломать можно всё. И здесь тоже можно доиграться до того, что последствия будут необратимыми», — отметил Черничук.

Как сообщало ИА Регнум, в Энергодаре, городе, на территории которого находится ЗАЭС, в результате теракта 4 октября погиб сотрудник службы безопасности станции Андрей Короткий. О случившемся проинформировали Международное агентство по атомной энергии. Член Совета Федерации Дмитрий Ворона назвал убийство Короткого спланированной диверсией киевского режима.

Бойцы Росгвардии в этот же день сбили на подлёте к ЗАЭС украинский дрон самолётного типа. Он развалился при падении, детонации не произошло. Взрывной заряд обезвредили сапёры.