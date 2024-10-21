Энергодар, Запорожская область, 21 октября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли город Энергодар. Об этом вечером 21 октября сообщила директор по коммуникациям Евгения Яшина.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Идёт повторный артобстрел Энергодара», — приводит ТАСС слова Яшиной.

Горожан попросили не выходить на улицу.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ВСУ атаковали жилой дом в Энергодаре. По данным администрации Энергодара, пострадавших в результате удара нет.

До этого Энергодар практически полностью остался без электричества. Причины аварии устанавливаются. Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий уточнил, что утром в Каменке-Днепровской в результате обстрелов ВСУ повреждён электропровод, а в Энергодаре повреждена крыша жилого дома.

Как заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, некоторые бывшие сотрудники ЗАЭС могут помогать ВСУ в планировании ударов по объекту. Он отметил, что противника нельзя недооценивать. Среди тех, кто находится на стороне Киева, есть грамотные специалисты.