Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2024, 03:12 — ИА Регнум. ВВС Израиля в ходе атаки на военные объекты Ирана 26 октября уничтожили весь стратегический оборонный потенциал Исламской республики. Об этом заявило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источники в национальной системе безопасности.

Сергей Корсун ИА Регнум Израиль атакует

У Ирана не осталось комплексов зенитных ракет большой дальности. Остались только ракеты, которые могут сбивать самолёты на близком расстоянии. Больше всего ракет было повреждено в Тегеране и на западе Ирана. Именно оттуда иранские военные выпускали ракеты в сторону Израиля.

У Ирана было два таких комплекса: российский С-300 и усовершенствованная модель иранского производства. Оба комплекса были уничтожены вместе с радарами дальнего обнаружения.

«Иран потерял свои стратегические возможности ракет класса «земля — воздух» на ближайшие два-три года. Это обусловлено тем, что закупить новые комплексы ПВО в нынешних реалиях проблематично, а производство новых систем иранского образца потребует длительного времени», — заявили радиостанции эксперты.

При этом отмечается, что иранской отрасли беспилотников ущерб причинён не был.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Утверждалось, что армия Израиля для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», было поражено около 20 целей. В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб».

Израиль совершил просчёт, осуществив нападение на Иран, заявил 27 октября заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Он заверил, что Иран даст понять Израилю, какой силой, способностями и желанием обладает его народ.

МИД Ирана заявил, что Тегеран воспринимает агрессивные действия Израиля как нарушение Устава ООН и считает, что имеет право на защиту от актов агрессии.