Измир, Турция, 27 октября, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Житель города Измир в Турции случайно обнаружил на своём банковском счёте более 23 млн лир, что эквивалентно примерно 6,7 млн долларов США. Деньги поступили на его счёт от неизвестного человека. Об этом написала газета Yeni Şafak.

Миллион турецких лир. Банкнота образца 2002 года

Работающий уборщиком Озкан Айдик зайдя в банковское приложение обнаружил на своём счёте крупную сумму. Отправителя он не знал.

Мужчина решил поступить по совести и вернул все деньги в банк. Однако у него возник вопрос о происхождении этих денег и их дальнейшей судьбе. В банке отказались предоставить ему информацию, и теперь он намерен обратиться в полицию.

История вызвала резонанс в турецких социальных сетях. Одни пользователи выражают восхищение честностью Озкана, другие же считают, что он упустил возможность разбогатеть.

Как сообщало ИА Регнум, житель Смоленска выиграл 140 млн рублей в лотерею «Спортлото «4 из 20», выигрыш предсказал ему приснившийся незадолго до этого события кот, испачкавший всю квартиру.

Новоиспечённый мультимиллионер уточнил, что в билетах лотереи всегда отмечает важные для своей семьи числа и играет в них уже три года.

19 августа двое россиян, из Псковской и Тульской областей, выиграли в лотерею по 50 млн рублей. Они оба приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях.

Житель Тюменской области 12 августа выиграл 33,6 млн рублей в лотерею, мужчина приобрёл билет на десять тиражей, потратив на это 500 рублей.