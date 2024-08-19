Двое россиян выиграли в лотерею по 50 млн рублей
Двое жителей Псковской и Тульской областей выиграли по 50 млн рублей в лотерею
Москва, 19 августа, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Двое россиян из Псковской и Тульской областей выиграли в лотерею по 50 млн рублей, сообщил 19 августа aif.ru.
ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
Розыгрыш 100 млн рублей состоялся 18 августа. Приз между собой разделили двое победителей.
Счастливые лотерейные билеты, как стало известно, они оба приобрели в почтовых отделениях.
Как сообщало ИА Регнум, 12 августа житель Тюменской области выиграл 33,6 млн рублей в лотерею. Победитель купил билет на десять тиражей, потратив 500 рублей.
В мае житель Челябинской области выиграл 607 млн рублей в числовой лотерее. Для участия в розыгрыше он купил билет стоимостью 250 рублей.