Смоленск, 18 сентября, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Житель Смоленска выиграл 140 млн рублей в лотерею «Спортлото «4 из 20», выигрыш предсказал ему приснившийся незадолго до этого события кот. Об этом 18 сентября рассказали в крупнейшем распространителе государственный лотерей в России «Столото».

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

По словам представителя компании, которые привело «РИА Новости», 28 августа в 8814-м тираже лотереи «Спортлото «4 из 20» разыграли многомиллионный суперприз —140 697 536 рублей, обладателем которого стал который предприниматель Дмитрий М. из Смоленска.

Он уточнил, что представители «Столото» пообщались с победителем, который рассказал, что за несколько дней до выигрыша ему приснился кот, испачкавший всю квартиру.

«В простонародье говорится, что такой сон к финансовому успеху. Он оказался вещим, кто бы мог подумать?» — рассказал Дмитрий М.

Новоиспечённый мультимиллионер уточнил, что в билетах лотереи всегда отмечает важные для своей семьи числа и играет в них уже три года. Бизнесмен работает в сфере автотранспорта и хочет приобрести дом с большим участком, а благодаря выигрышу ему не придётся продавать для этого свою квартиру. Остатки денег мужчина намерен вложить в свой бизнес и в благотворительность.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа двое россиян, из Псковской и Тульской областей, выиграли в лотерею по 50 млн рублей. Они оба приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях.

Житель Тюменской области 12 августа выиграл 33,6 млн рублей в лотерею, в компании назвали выигрыш «неприлично большим суперпризом». Мужчина приобрёл билет на десять тиражей, потратив на это 500 рублей.