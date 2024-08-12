Тюмень, 12 августа, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Житель Тюменской области выиграл 33,6 млн рублей в лотерею, сообщила 12 августа пресс-служба организатора в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

В компании назвали выигрыш «неприлично большим суперпризом».

«33 646 052 рубля выиграл участник из Тюменской области. Он купил билет на десять тиражей, потратив 500 рублей», — сказано в сообщении.

В июле житель Москвы выиграл в лотерее почти 170 млн рублей. Тогда организаторы уточнили, что победитель не готов к публичности. Известно лишь, что по образованию он инженер-авиаконструктор, а сейчас находится на пенсии. Своим выигрышем он решил поделиться с родными, а также купить себе новую машину.

В мае житель Челябинской области выиграл 607 млн рублей в числовой лотерее. Для участия в розыгрыше он купил в мобильном приложении билет стоимостью 250 рублей.