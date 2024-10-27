Санкт-Петербург, 27 октября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. По факту ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в центре Петербурга, в результате которого пострадали 13 человек, в том числе трое детей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В офисе компании-перевозчика проходит обыск, следователи допрашивают потерпевших и очевидцев. Кроме того, назначены судебные экспертизы, отметила пресс-служба.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении СК.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло днём 27 октября. Автобус МАЗ при совершении поворота с Невского на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автобусом «Волгобас» и автомобилями «Мерседес» и «Ситроен», по предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия, сообщила ранее пресс-служба городского управления полиции.

Двое детей были госпитализированы, ещё одному ребёнку помощь оказали на месте, информировал губернатор Петербурга Александр Беглов. Также были госпитализированы семеро взрослых. Двое пострадавших остаются на амбулаторном лечении, сообщила позднее пресс-служба городской администрации.