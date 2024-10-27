Санкт-Петербург, 27 октября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Двое пострадавших при ДТП с участием рейсовых автобусов в центре Санкт-Петербурга остаются в стационарах. Об этом сообщает 27 октября пресс-служба городской администрации.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

При столкновении двух автобусов с автомобилями на Площади Восстания пострадали десять человек, трое из которых — дети. Одному ребёнку с ушибом ноги помощь оказали на месте, девятерых пострадавших увезли в больницы.

«На данный момент в стационарах остаются два человека», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что двоих детей обследовали в детской больнице имени Раухфуса и выписали домой. Пятерых взрослых также отправили на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА Регнум, водитель автобуса МАЗ, по данным полиции, совершал левый поворот с Невского на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора. При этом он столкнулся с автобусом «Волгобас», автомобилями «Мерседес» и «Ситроен». По предварительным данным, водителю внезапно стало плохо. Следственный комитет организовал проверку по факту ДТП.