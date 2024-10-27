Санкт-Петербург, 27 октября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Десять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП с участием автобуса и нескольких автомобилей на площади Восстания в центре Петербурга, сообщил 27 октября губернатор города Александр Беглов.

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

В своём Telegram-канале Беглов отметил, что семь бригад скорой помощи прибыли на место аварии уже в течение четырёх минут.

«Двое детей в состоянии средней тяжести для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой. В стационарном лечении они не нуждаются. Одному ребёнку с ушибом ноги помощь оказана на месте», — сообщил губернатор.

Семь взрослых пострадавших в состоянии средней тяжести были доставлены в больницы, добавил Беглов.

В управлении полиции по Петербургу в свою очередь сообщили, что автобус МАЗ при совершении левого поворота с Невского на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автобусом «Волгобас» и автомобилями «Мерседес» и «Ситроен».

«По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия», — сказано в сообщении.

Следственный отдел по Центральному району петербургского управления СК проводит доследственную проверку, проинформировала в свою очередь пресс-служба Следственного комитета.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября на восьмом километре автодороги Нижний Новгород — Кстово водитель рейсового автобуса допустил столкновение с большегрузом. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе один несовершеннолетний. Четверо пострадавших были госпитализированы. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.