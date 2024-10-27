Тель-Авив, Израиль, 27 октября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Один из пострадавших в результате наезда грузовика на автобусную остановку в пригороде Тель-Авива скончался в больнице. Об этом 27 октября со ссылкой на медиков сообщила газета The Times of Israel.

AP/TASS

Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу «Ихилов», но спасти его не удалось.

«Некоторое время спустя медучреждение опубликовало заявление, в котором говорилось, что врачи констатировали смерть одного пострадавшего», ― говорится в материале.

Кроме того, в результате инцидента 32 человека получили ранения. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии, семеро получили ранения средней тяжести и 20 получили лёгкие ранения.

Как сообщало ИА Регнум, утром 27 октября грузовик протаранил автобусную остановку недалеко от военной базы Глилот к северу от Тель-Авива. В результате пострадали десятки человек. Некоторые из них оказались зажаты транспортным средством.

Водителя грузовика обезвредили гражданские лица, находившиеся на месте инцидента и имевшие при себе оружие. Израильские правоохранители рассматривают наезд как предполагаемый теракт. Выяснение мотивов преступления продолжается.

6 октября мужчина напал на людей в израильском городе Беэр-Шева в нескольких местах — рядом со зданием центрального автовокзала и в одном из кафе. Он стрелял по прохожим и нанёс им ножевые ранения.

В результате пострадали девять человек. Кроме того, в результате стрельбы погибла 25-летняя женщина. Одного из пострадавших с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Пять человек получили ушибы и травмы от разбитого стекла.

Нападавшего обезвредили. Его застрелили военнослужащие. К месту прибыли дополнительные силы полиции.