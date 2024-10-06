Беэр-Шева, Израиль, 6 октября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Девять человек пострадали и одна женщина погибла в результате нападения на центральном автовокзале в израильском городе Беэр-Шева. Об этом 6 октября сообщил телеканал N12.

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«Молодая женщина была убита и ещё девять человек получили ранения средней и лёгкой степени тяжести в результате нападения, которое произошло недалеко от центрального автовокзала», — указано в материале.

По информации телеканала, злоумышленник стрелял по прохожим и нанёс им ножевые ранения. Мужчина нападал на людей в двух местах — рядом со зданием и в одном из кафе.

В Telegram-канале израильской полиции сообщили, что преступник был обезврежен, к месту прибыли дополнительные силы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября шесть человек погибли и девять пострадали в результате стрельбы в Тель-Авиве на проспекте Иерусалим. Двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. С собой у нападавших были ножи. Обоих ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие.