Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Нападавшего на центральный автовокзал в израильском городе Беэр-Шева застрелили военнослужащие, сообщил 6 октября израильский портал Now14.

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Ранее в этот же день мужчина нападал на людей в двух местах — рядом со зданием и в одном из кафе. Он открыл огонь по прохожим и нанёс им ножевые ранения.

«10 человек получили ранения различной степени тяжести в результате комбинированного нападения на центральном автовокзале в Беэр-Шеве <…> Террорист был ликвидирован», — сообщил портал.

Нападавший был гражданином Израиля. Его родственник устроил аналогичное нападение в Беэр-Шеве в октябре 2015 года.

Кроме того, в результате стрельбы погибла 25-летняя женщина. Один из пострадавших с огнестрельными ранениями доставлен в больницу. Пять человек получили ушибы и травмы от разбитого стекла.

Как сообщалоИА Регнум, 1 октября шесть человек погибли и девять пострадали в результате стрельбы в Тель-Авиве. Двое человек открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. С собой у нападавших были ножи. Позднее мужчин ликвидировали.