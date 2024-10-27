Тель-Авив, Израиль, 27 октября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Грузовик протаранил автобусную остановку к северу от Тель-Авива, пострадали десятки человек, сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

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Отмечается, что медики оказывают помощь более чем 30 пострадавшим. При этом уточняется, что некоторые из пострадавших остаются зажатыми под грузовиком.

Израильские правоохранители рассматривают наезд как теракт. Вместе с этим сообщается о задержании водителя грузовика.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября мужчина напал на людей в израильском городе Беэр-Шева сразу в нескольких местах — рядом со зданием центрального автовокзала и в одном из кафе. Он стрелял по прохожим и нанёс им ножевые ранения.

В результате пострадали девять человек. Кроме того, в результате стрельбы погибла 25-летняя женщина. Одного из пострадавших с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Пять человек получили ушибы и травмы от разбитого стекла.

Нападавшего обезвредили. Его застрелили военнослужащие. К месту прибыли дополнительные силы полиции.