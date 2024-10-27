Киев, 27 октября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Для начала переговорного процесса по украинскому конфликту необходимо вернуться к границам до 24 февраля 2022 года. Об этом заявил руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Андрей Ермак

«Чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра раздался первый выстрел», — заявил Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его мнению, после этого киевский режим начнёт обсуждение «возврата» суверенитета Украины и границ 1991 года.

Глава офиса Зеленского также указал на то, что киевский режим не желает идти на какие-либо территориальные уступки ради мира.

Как передавало ИА Регнум, Украина должна будет отказаться от территорий, ранее входивших в её состав, чтобы закончить военный конфликт с Россией, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Венс.

Западные политики всё чаще выступают с заявлениями о том, что конфликт на территории Украины завершится переговорами. В частности, 23 октября об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин.

На Западе понимают, что в случае весьма вероятного поражения Украины они потеряют лицо, а потому всё чаще говорят о мире, но глава киевского режима Владимир Зеленский «упёрся», отметил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. Зеленскому могут отказать в новой помощи, но всячески подталкивают его к согласию на переговоры, пояснил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.