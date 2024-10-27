Москва, 27 октября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Россия и Китай обсуждают возможность организации фестиваля эстрадной песни по типу «Интервидения», сообщил президент РФ Владимир Путин.

ИТАР-ТАСС/Виктор Клюшкин

«Есть хорошая идея создать высокого уровня фестиваль типа «Интервидения». Мы когда-то это предложили, и китайские наши друзья поддержали это, подхватили», — сказал глава государства в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным.

Российский лидер добавил, что Москва и Пекин «вместе поработают» над возможностью организовать такой фестиваль.

Как передавало ИА Регнум, в июне спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что более 16 стран мира примут участие в музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдёт в Москве.

В числе стран-участниц Латинская Америка, Центральная Азия, страны СНГ, КНР, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Куба, Бразилия и не только. Швыдкой добавил, что прослушивание исполнителей пройдёт в конце 2024-го или начале 2025 года.

В марте Владимир Путин предложил странам СНГ принять участие в создании Евразийской академии киноискусства и возрождении конкурса «Интервидение». Глава государства выразил уверенность в том, что эта инициатива будет интересна, познавательна и полезна для стран СНГ. Об этом он заявил на неформальной встрече лидеров этих государств.