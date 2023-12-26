Санкт-Петербург, 26 декабря, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил странам СНГ принять участие в создании Евразийской академии киноискусства и возрождении конкурса «Интервидение».

«Рассчитываем на вашу благожелательную реакцию и приглашаем все страны СНГ принять участие в реализации этих проектов», — сказал глава государства, выступая на неформальной встрече лидеров стран СНГ.

Президент выразил уверенность, что эта инициатива будет интересна, познавательна и полезна для стран СНГ.

Неформальная встреча лидеров стран — участниц СНГ проходит 26 декабря в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября министр культуры России Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс «Интервидение» в качестве аналога «Евровидению». Состязание предложили проводить каждый год, начиная с 2024-го.

При этом гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что на конкурсе все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Отмечалось, что Россия также рассчитывает на активное участие стран БРИКС.