Москва, 21 марта, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Международный конкурс песни «Интервидение» состоится в Москве в 2024 году. Об этом стало известно 21 марта.

Клюшкин Виктор/ITAR-TASS

«В пункте 1 распоряжения правительства РФ от 22 декабря 2023 года слова «г. Санкт-Петербурге» заменить словами «г. Москве», — говорится в тексте распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября 2023 года министр культуры России Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс «Интервидение» как аналог «Евровидения» и сделать его ежегодным, начиная с 2024 года. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что на «Интервидении» у всех стран появится возможность представить свою популярную музыку.

Президент России Владимир Путин предложил странам СНГ принять участие в создании Евразийской академии киноискусства и возрождении конкурса «Интервидение». Он выразил уверенность, что указанная инициатива вызовет интерес у этих стран и будет им полезна.

Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов 8 февраля рассказал, что работу по организации «Интервидения» начали и отметил, что ведомство помогает организаторам налаживать контакты на международном уровне.