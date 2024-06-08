Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Более 16 стран мира примут участие в музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдёт в Москве. Об этом спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

РИА Новости/Алексей Куденко

В числе стран-участниц Латинская Америка, Центральная Азия, страны СНГ, КНР, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Куба, Бразилия и не только. Швыдкой добавил, что прослушивание исполнителей пройдёт в конце 2024 или начале 2025 года.

«Притом, конечно, для нас важно, чтобы этот конкурс нес наше понимание ценностей. Важно, чтобы мы здесь выступали с позицией не страны, которая цензурирует что-то, но которая продвигает собственное понимание того, какой должна быть культура», — приводит его слова ТАСС.

В ноябре прошлого года министр культуры России Ольга Любимова выступила на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках ПМЭФ. Она анонсировала создание конкурса «Евразиявидение+» («Интервидение») в качестве аналога «Евровидения». Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил запустить этот конкурс в следующем году, сделав его ежегодным. Он также заявил, что в рамках «Интервидения» все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. В частности, в РФ рассчитывают и на активное участие стран БРИКС.

Президент России Владимир Путин предложил странам СНГ принять участие в создании Евразийской академии киноискусства и возрождении конкурса «Интервидение». Глава государства выразил уверенность в том, что эта инициатива будет интересна, познавательна и полезна для стран СНГ. Об этом он заявил на неформальной встрече лидеров этих государств.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года кинорежиссёр Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения её премии для «развития евразийского пространства». В своем Telegram-канале Ольга Любимова сообщила о том, что первая кинопремия состоится уже в 2025 году. Предполагается, что интерес к российскому конкурсу проявят Китай, Индия и Южная Корея.