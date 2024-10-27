Санкт-Петербург, 27 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Доследственная проверка организована в Санкт-Петербурге после столкновения двух рейсовых автобусов с автомобилями в районе Московского вокзала, сообщает 27 октября пресс-служба городского главка СК России в Telegram-канале.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В результате ДТП на Площади Восстания, отметили в ведомстве, пострадали десять человек, трое из которых — дети.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, проводится комплекс проверочных мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, водитель автобуса МАЗ совершал левый поворот с Невского на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора. При этом он столкнулся с автобусом «Волгобас», автомобилями «Мерседес» и «Ситроен». По предварительным данным, водителю внезапно стало плохо. В полиции информировали о 25 пострадавших, десяти из которых понадобилась помощь врачей.

Два дня назад, 25 октября, в Петербурге вынесли приговор водителю пассажирского автобуса, в мае упавшего в реку Мойку. Тогда погибли семь человек. Суд назначил Рахматшоху Курбонову наказание в виде шести лет лишения свободы, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Автобус, отмечало гособвинение, был технически исправным, а к ДТП привело нарушение водителем правил дорожного движения.