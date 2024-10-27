Санкт-Петербург, 27 октября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в результате столкновении автобуса с другим автобусом и машинами пострадали 25 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«Водитель автобуса «Маз», двигаясь по Невскому проспекту от Суворовского к Лиговскому проспекту, при совершении левого поворота с Невского на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом «Волгобас», под управлением 55-летнего водителя, и автомобилями «Мерседес» и «Ситроен», под управлением 42-летних мужчин», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным правоохранителей, в результате аварии пострадали 25 человек, десять из которых госпитализировали. Остальные от медпомощи отказались.

По предварительной информации, водителю автобуса резкое стало плохо, уточняют правоохранительные органы.

Как передавало ИА Регнум, в городе Кстово Нижегородской области при столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадали 12 человек.Четыре человека госпитализированы в Кстовскую ЦРБ, остальным оказали помощь и направили на амбулаторное лечение.

Предварительно, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. Авария произошла в районе посёлка Зелёный Город, ведомство контролирует установление обстоятельств происшествия.