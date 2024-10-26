Мадрид, 27 октября, 2024, 01:45 — ИА Регнум. В рамках 11-го тура испанской Примеры «Барселона» 26 октября одержала уверенную победу над «Реалом». Матч закончился со счётом 4:0.

(сс) Börkur Sigurbjörnsson Болельщики футбольного клуба «Барселона»

«Эль-класико» состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В составе «Барселоны» отличились Роберт Левандовски, оформивший дубль за две минуты, а также Ламин Ямаль и Рафинья. Все голы были забиты во второй половине матча.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе дважды поразил ворота соперника, но оба гола были отменены из-за положения вне игры.

Таким образом, «Барселона» набрала 30 очков и занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Реал» с 24 очками — на второй строчке.

В следующем туре, который состоится 2 ноября, «Реал» отправится в гости к «Валенсии». В тот же день «Барселона» примет «Эспаньол».

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