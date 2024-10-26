Киров, 26 октября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. На борту упавшего вертолёта санавиации в Кировской области пациентов не было, сообщил глава региона Александр Соколов.

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«Борт Ми-2 с командой медиков работал в Даровском. Чуть раньше 18:00 вертолет вылетел обратно и через несколько минут упал. Пациентов на борту не было», — написал Соколов в Telegram-канале.

По информации губернатора, на борту находились пилот, врач и два фельдшера.

В настоящее время на месте крушения работают экстренные службы, отметил он. Помимо этого, в район экстренно выехали первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов и начальник ГУ МЧС по области Алексей Аникин, добавил Соколов.

Крушение произошло вечером 26 октября у деревни Белеенки Даровского района.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября санитарный вертолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области. Причиной стали проблемы технического характера. Один из пилотов повредил ногу, остальные находившиеся на борту отделались ушибами.