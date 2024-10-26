Москва, 26 октября, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя запуск первого оборонного завода Rheinmetall на Украине, заявил, что с нетерпением ждёт «российского салюта» на производстве.

РИА Новости / Екатерина Штукина

«Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырёх военных заводов на Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Данное сообщение он проиллюстрировал видео со взрывом.

26 октября ИА Регнум передавало, что немецкий концерн Rheinmetall строит на территории Украины четыре завода по производству оружия, включая танки. Один из них уже запущен. Глава компании Армин Паппергер также заявил, что к концу года на Украине появится «первая сверхсовременная боевая пехотная машина Lynx».

О планах Rheinmetall открыть на Украине оружейные заводы стало известно в феврале 2024 года. Немецкий концерн планировал запустить завод по производству боеприпасов. За год на этом заводе собирались выпускать «шестизначное количество» единиц снарядов натовского калибра 155 мм.

В марте компания заявила о намерении открыть на территории Украины как минимум четыре оружейных завода. Как отмечал телеканал France 24, заводы будут производить боеприпасы, военную технику и зенитное вооружение.

В июле 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если завод Rheinmetall по производству бронетехники будет построен на Украине, то он станет законной целью для ВС России.